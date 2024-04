ESIVIISIK ⟩ Kõige tõenäolisemalt petavad suhtes just nendel ametikohtadel töötavad inimesed

Foto on illustratiivne.

On pea võimatu ennustada, kes võib sind tulevikus petta ja kes mitte. Kuid üsna lihtne on pakkuda, kus see juhtuda võib – eks ikka töö juures. Millistel ametikohtadel töötavad inimesed võivad siis kõige suurema tõenäosusega suhtes kõrvalehüppe teha?