PEPUDE ATLAS ⟩ Just nendest rahvustest naistel on kõige suurem tagumik

Igale tagumikule siin päikese all jagub ruumi. Ameerika turu-uurijad otsustasid aga sammukese kaugemale astuda ja analüüsida, mis rahvusest naistel on keskmiselt kõige suurem puusaümbermõõt ehk kellel on tagumik, mis Sir Mix-a-Loti rinna rõõmsaks teeb. Heitkem siis pilk peale – puhta huumoriga. Ja jääme ootama sama uuringut meeste kohta.