Internet on täis lugusid lastest, kes näevad ja teavad asju, mida täiskasvanud ei näe ega tea. Nii on mitmed lapsed oma vanematele väitnud, et mäletavad oma eelmist elu või suhtlevad nähtamatute sõpradega. Teema on jõudnud ka teadlaste tööpõllule ning teadlaste sõnul mäletavad ja näevad asju eelkõige lapsed, kes on nooremad kui seitsme aastased. Paljudel juhtudel klapivad väikelaste «mälestused» sündmustega, mis on ajalukku sügava jälje jätnud ja tihti räägivad need lapsed kõnealustest südmustest detaile, mida pole lihtsalt võimalik teada.