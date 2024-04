Katrin Kuldma avaldab, milline on ainus keskkonnasõbralik moevalik

«Bespoke ehk eritellimusel valmivad rõivad, mis on valmistatud päris oma mõõtude järgi parima kvaliteediga naturaalsetest kangastest, on ainus tõeliselt keskkonnasõbralik moevalik,» on Katrin Kuldma veendunud. Bränd näeb, et keskkonnaprobleemide suurimaks põhjuseks on ületarbimine. Moemaja kutsub inimesi oma ostuotsuseid tegema südamega ning ostma vaid seda, mis korda läheb, ehk siis pigem vähe, aga hästi. «Tellides rõivad täpselt oma mõõtude järgi naturaalsetest, keskonnasõbralikult toodetud ja valmistatud materjalidest, mille päritoluga saad end moebrändilt infot küsides täpselt kurssi viia, saad nautida oma moekate rõivaste esteetikat ja kandmiskmugavust, kestvust ja eetikat,» sõnab Kuldma.

«Kui kõnnid tänaval ja märkad, et inimesed on natuke nukralt või õnnetult riides, siis see teeb mind ka kurvaks. Selline õnnetu välimus ongi see, mis ei ole stiilne, mis ei rõõmusta silma,» rääkis Kuldma sügisesel Tallinn Fashion Weekil. «Aga mis on stiil? Seda on raske kahe sõnaga öelda. Kollektsioone tehes proovin ma oma show'dega paremini näidata, mis minu arvates on stiil.»