Pruudil oli pulma mitte kutsutud külalistele ebatavaline üllatus

Pulmade pidamine on väga kallis, see pole kellegi jaoks saladus. Ja kui kahju ka poleks, peavad enamik inimesi hoolikalt kaaluma, kui palju külalisi nad kutsuda saavad, ilma, et mitte laostununa või kõrvuni võlgades oma seaduslikku liitu alustada.

Selle pruudi veider otsus on seda kummalisem, et mitte keegi ei tujutsenud ega jonninud, kui kutset ei saanud. Kõik olid mõistlikud ja said aru, et kuskile tuleb piir tõmmata ja oma elu ühel kauneimal päeval on pruutpaaril õigus pidutseda just nende inimestega, kellega soovivad.