Surid maailma vanimad siiami kaksikud Lori ja George Schappell

Kaksikutel on 30 protsendi ulatuses ühine aju ja olulised veresooned ning selle tõttu ei olnud võimalik neile eraldusoperatsiooni teha. Arstid ennustasid, et nad ei ela kauem, kui 30-aastasteks.

George sündis tüdrukuna, kellele pandi nimeks Dori. Pärast 24. aastaseks saamist ta tunnistas, et tunneb end mehena ja vahetas ka nime.

George tegi karjääri kantrilauljana. 90ndatel töötas Lori haigla pesumajas, korraldades oma vahetusi nii, et George saaks tema töövälisel ajal esinemas käia. George'i kantrilaulja edu viis nad ümbermaailmareisidele ning kaksikud said külastada näiteks Saksamaad ja Jaapanit.