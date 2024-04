Naine püüab hoida kõik kahtlused endast eemal, aga tunnistab, et arvab, et see on ainult ainult aja küsimus, mil «sõbrad» alustavad seksuaalsuhet – kui nad seda juba teinud ei ole.

Anonüümseks soovida jääv naine selgitas The Sun's Dear Deidre kolumnis, kuidas mees oli sõbrannaga pärast koolikokkutulekut hakanud taas suhtlema ning nüüd olevat nad sellest ajast peale olnud lahutamatud. Abikaasa ütleb aga naise kahtluste peale, et need on asjata ja rumalad ning väidab, et nad teevad lihtsalt kaotatud aega tasa.