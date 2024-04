Postimehe suvereporter: ma ei osanud isegi ette kujutada, kui suure arengu ma ühe aastaga läbi teen!

Christin Krassi kogemus Postimehes:

Tagantjärele on nii tore mõelda ennast sellesse aega tagasi – kuidas ma varem ei mõelnud meedias töötamise peale?! Ehe näide, et iga asi tuleb omal ajal. Praegu tundub see mulle ideaalne töö, võiks öelda, et rohkem nagu elustiil. Aasta Postimehes on viinud mind kokku maailma toredaima tiimiga, kus esimesest hetkest peale tekkis omavaheline soe usaldusside.

Mulle ja teisele suvepraktikant Joonasele anti vaba voli valida välja just need teemad ja sündmused, mis meid ennast kõige rohkem kõnetavad. Meie armas Elustiili toimetus, mis on nüüd mulle väga oluliseks saanud, on esimesest päevast alates oma humoorika ja positiivse ellusuhtumisega toetanud mind igal sammul oma ideede ja unistuste elluviimisel.

Elustiilitoimetus Foto: Erakogu

Vägagi peab paika väide, et sul võib küll hea töö olla, aga kui keskkond selle ümber mädaneb, siis ei loe ka palganumber või töö iseloom. Meie ülimalt vinge meeskond on just peamine põhjus, miks soovisin ka pärast praktikat Postimehesse edasi jääda. Õnneks see võimalus ka tekkis.

Aasta aja jooksul olen kirjutanud hulga artikleid, peaaegu igast valdkonnast – alustades veidratest puhastustrendidest ja lõpetades kogemuslugude kirjutamisega Tai stripiklubide urgastest. Inimesele, kellele meeldib iga päev kokku puutuda võimalikult paljude teemadega, sobib see töö ideaalselt.

Olen kajastanud mitmeid sündmusi nii video kui kirja teel, olnud uute projektide käivitamise juures, nagu Postimehe digiajakirjad, osalenud podcast’ides ja telesaadetes.

Nagu välismaalastele meeldib öelda: «Little did I know…», mis kõik sellele järgneb, kui oma kandideerimisavalduse seal väikeses Bangkoki kohvikus 40-kraadises kuumuses istudes ära saatsin. Ma ei osanud isegi ette kujutada, kui suure arengu ma ühe aastaga läbi teen, nii inimesena kui tööalaselt. Elu on äge!

