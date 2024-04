Loomulikult on eksperimendid ja ilukatsetused igaühe enda valik ja soovid on selleks, et neid täita. Aga vaata ja mõtle enne, kas ikka on vaja.

1. Juuksed. Kas olete kuulnud seda levinud soovitust, mis nõuka-ajast tänaseni levib ja soovitab küpsetel naistel juuksed maha lõigata? Selles on vaid kübeke tõtt. "Liiga pikad" juuksed on olemas. Need on need, kus juukseotsad on nagu hõre ja harali luud ning heljuvad ebamääraselt. Õige juuksepikkus on terved juuksed. Hoolitsetud juuksed on kui ehe, räbaldunud salgud ei kaunista aga kedagi.