SALAARMUKESE UHKE ELU ⟩ «Üks mees ostis äriklassi lennupiletid, teine maksis ülejäänud reisi kinni!»

Gweneth Lee (54) on leidnud endale omamoodi elukutse: nimelt on tema tööks käia kohtingutel abielumeestega. Armukese elu on ta elanud juba mitu aastakümmet. Armukeseks olemisega on naise jaoks kaasnenud mitmeid hüvesid, mida ta ei häbene ka ülejäänud maailmaga jagada.