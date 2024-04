Pärast rohkem kui 20-aastast kogemust moeäris, kui oli tekkinud palju vastamata küsimusi jätkusuutliku moe kohta, arvas Antonio, et nüüd on aeg küps, et hakata asjaga ka tõsisemalt tegelema. «Ma arvan, et jätkusuutliku moe väärtusahelas on palju mudeleid, mida uurida, mõned neist on väga tuntud, nagu näiteks upcycling (väärtustav taaskasutus – toim). Mõned mitte nii väga, nagu näiteks mitmed made-to-order (tellimuse peale valmistatud – toim) ehk MTO-mudelid,» ütleb Antonio. Mood on ülemaailmne mitme triljoni euro suurune äri, millel on märkimisväärne keskkonna ja sotsiaalne jalajälg. Antonio sõnul ei piisa muutusteks ainult ühe mudeli kasutamisest.