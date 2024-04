PIISAV PÕHJUS LAHUTUSEKS? ⟩ «Abikaasa paigaldas meie elutuppa salakaamera, sest... »

Kolme lapse ema sõnul sai kõik alguse intsidendist, kui tema abikaasa, kes oli ühtlasi pere peamine rahateenija, heitis talle ette, et naise organiseerimisvõime ei vasta tema ootustele. Tüliõunaks klassireis, kuhu tütre kirja panemisega hiljaks jäädi.

Nädala pärast tunnistas mees, et ta oli nende ühisesse koju paigaldanud salakaamera, kust nägi, kuidas naine muudkui pikutas ja vaatas telekat, samal ajal ise mehele väites, et tal on kiire.