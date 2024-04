HÄMMASTAV ⟩ 30 aastat teineteisest mitte teadnud kaksikõed on uskumatult sarnased

Kaksikõed Sun Ye ja Liu Yan adopteeriti 1991. aastal peatselt pärast nende sündi erinevatesse peredesse. Seitsmeaastaselt sai Sun teada, et ta elab kasuvanematega ja hiljem sai teada, et tal on kaksikõde. Palju aastaid hiljem sattus Sun kogemata Liu sotsiaalmeedia profiilile. Hiinlanna oli nende sarnasusest üllatunud ja sai kohe aru, et see on tema õde. Sun sai teada, kus ta töötas, ja üritas temaga kohtuda, kuid oli liiga hilja – Liu oli juba töölt lahkunud.

Siis sai Sun oma parima sõbra telefoninumbri ja ütles tema kaudu Liule, et tal on kaksikõde. Liu ei teadnud, et ta kasvas üles kasuperes, mistõttu arvas ta alguses, et Sun on pettur. Tädi, kellelt ta nõu ja abi palus, kinnitas aga, et ta on lapsendatud ja imikuna oma kaksikõest eraldatud.