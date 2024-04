«Ma pole mingi suhkruemme!» 55-aastane näitlejanna saab 24-aastase mehega lapse

Paar, kellel on Instagramis kahe peale kokku üle miljoni jälgija, kostitas fänne suure uudisega. «Armsad sõbrad, loomulik rasestumine on keeruline, kuid teadus on nii palju arenenud. Me tahame seda teha igas vanuses naiste auks, kel on olnud peale 50. eluaastat rasestumisega raskusi,» ütles Alina, kes elab oma kallimaga Kolumbias.