Naise avaldus vallandas internetis tormi: mind ei võetud tööle, sest ma ei kandnud intervjuul meiki

Pilt on illustratiivne.

30-aastane New Yorgist pärit Melissa Weaver jagas oma hiljutises TikToki videos, et ta kandideeris ühte tehnoloogiaettevõttesse personaliosakonna asepresidendiks, kuid tema avaldus lükati tagasi, kuna värbaja leidis, et ta ei olnud piisavalt rõhku pannud oma välimusele.