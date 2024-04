Milline kleit on täiuslik? Rohkete detailide ja kaunistustega? Nii värvikirev, et paneb silma vett jooksma? Oh ei. Vastus on palju põnevam.

Mullu Kuldnõelale nomineeritud Embassy of Fashion moemaja disainer Ketlin Bachmann hoiab moeloojana targale inimesele omast tagasihoidlikku joont. Kuid sel korral valmis tema käe all kleit, mille osas tekkis äratundmine – vot see on tõepoolest täiuslik!

«Sel korral hakkas mul mõte voolama sellest, et tahtsin teha hästi lihtsat ja minimalistlikku kollektsiooni,» jutustab disainer. «Mõtlesin, et saan sellega hakkama. Aga ei – ma pean veel küpsema. Ikka viskab sisse minule omaseid vimkasid.»

Ketlini 17-aastane tütar Aleksandra heitis uuele kollektsioonile pilgu ja noppis välja täpselt sama mudeli ning sõnas: «Oo, vot see on küll äge! Seda ma kannaks.»

Ketlin Bachmann jutustab: «Minu lemmikkleit valmis esimesena. See on lihtne must kleit, mille puhul ma tundsin – see on täiuslik!» Milline see kleit olema peab, et täiusliku kleidi tiitlit väärida?