Naine sai emotsionaalse šoki ja lõpetas enda eest hoolitsemise. Ta hakkas ebatervislikult sööma ja igasse õhtusse kuulus ka pudel veini. Pöörase eluviisi tõttu ulatus Hurley kaal peagi 136 kilogrammini. Kõik muutus alles 2021. aastal, kui ta uusaastapeol ringi vaatas ja tõdes, et kõik tema ümber on normaalses kaalus ja saledad. Siis sündiski tema otsus ülekaalust vabaneda. «Ma teadsin, et pean midagi tegema, muidu ei saaks ma kunagi õnnelikuks,» tunnistas ta Daily Mailile.