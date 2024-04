Erilised käsitööna narmastest põimitud kleidid on loodud, et soojas suveöös tantsida. Troopilist kuuma seksikust jahutavad coolid pükskostüümid, mis on seekord pehmema joonega ja avaramad. Rõivad on mõeldud kõigile naistele, et tähistada suve, sõpru, saavutusi, pidustusi ja erilisi hetki ka igapäevas.