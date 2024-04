Rämpstoidust sõltuvuses naine kaotas 44 kilogrammi: kartsin oma lastel järel käia

38-aastane britt Lydia Collins Solihulliist on oma kehakaaluga võidelnud alates 16. eluaastast. Naise sõnul hakkas ta noores eas kaalus juurde võtma seetõttu, et sõi sageli kodust kaasa võetud ebatervislikke snäkke, käis tihti sõpradega pidudel ega teinud trenni. Suurema osa oma elust tundis 116 kilogrammi kaaluv naine oma keha pärast piinlikkust ja tundis muret, mida teised temast arvavad. Ta tunnistas, et kartis isegi oma lastel koolis järel käia, sest kartis, et neid hakatakse tema ülekaalu tõttu narrima.