Noor naine rääkis Redditis oma perekonnaloo tausta. «Mu 30-aastane õde on viimase aasta jooksul võidelnud neerupuudulikkusega ja tema arstid on öelnud, et ta vajab ellujäämiseks kiiresti siirdamist.»

See on olukord, milles kõik pimesi eeldavad, et noorem õde annetab oma neeru, haige tervis saab korda, elu uue kvaliteedi ja üleüldse, kõik läheb hästi. Siin on aga teel suur takistus, noorem õdedest pole oma neeru annetamisest sugugi huvitatud ja tal on selleks oma kindel põhjus. «Õde kiusas mind kogu lapsepõlve, käitus minuga halvasti, lõi, hüüdis mind erinevate solvavate hüüdnimedega ning mul on sellest siiani sügavad hingehaavad.»