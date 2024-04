Kaheksakuuse Annie ema on südamest tige ning kaalub oma ämmaga igasuguse suhtlemise lõpetamist. «Ma olen tema pojaga aastaid abielus olnud ja meie suhted on enam-vähem normaalsed, aga sellist lubamatut käitumist ma ei kavatsegi tolereerida,» vahutab vihane ja nördinud naine Redditi foorumis.

Nimelt oli ämm läinud väikesele Anniele sõimerühma järele, et laps koju tuua. Kuna ta elab oma poja perega lähestikku ja senised suhted on olnud head, ei olnud selles midagi imelikku ega tavatut. Kui aga ämm lapsega koju jõudis, märkas ema kohe, et tema pisikesele tütrele on tehtud kõrva augud.