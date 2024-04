LIIGUTAV LAHKUS ⟩ Restorani omanik täitis oma kliendi viimase soovi: emotsionaalselt oli see väga raske

Neile helistas Mary Simmons, kes rääkis, et tema 47-aastasel sõbrannal Heather Bowersil on vähk ning naisel on jäänud elada vaid mõned päevad või lausa tunnid. Simmons selgitas, et Bowers puhkas oma abikaasaga sageli Outer Banksis ja Mama Kwans Tiki Bar & Grill oli üks tema lemmikrestoranidest. Seal tellis ta alati üht praetud sealihaga rooga ning just see toit oli ka raskelt haige naise viimaseks sooviks.