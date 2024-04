HALB MÕTE ⟩ Kui kallim pettis sind, siis ära neid 4 asja tee

Vahetult pärast petmisest teadasaamist on pöördeline hetk, mis võib mõjutada sinu paranemist pikas perspektiivis. Ent haavatavas seisundis on raske olukorda hinnata. Sestap paljastab seksiterapeut Marty Klein suurimad vead, mida inimesed sellises olukorras teevad.

Pärast raputava tõe avastamist on väga tavaline teha mingi rutakas otsus. Marty sõnul pole see siiski parim viis edasi liikuda. «Keegi ei tohiks langetada suurt otsust, kui ta on tõeliselt endast väljas,» ütles ta. «Ja ometi teevad truudusetuse pärast piinlevad inimesed seda iga päev. Nad «teavad», et tahavad lahutust. Nad «peavad» lastele ütlema. Nad «ei saa midagi parata», et võtavad ühendust teise mehe naisega.» Selle asemel võta aega, et mõelda ja oma tundeid reguleerida, enne kui astud mõne suure sammu.