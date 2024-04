Anastassija Balak esitleb uusi ookeanist inspireeritud ujumisriideid

Kollektsiooni «OCEAN» naelaks on disaineri enda loodud originaaltrükised. Moelaval saab näha palju rannamantleid, pareosid, kleite ja kostüüme. Lisaks on kollektsioonis uuenduslikust võrkkangast valmistatud ujumisriided «SMART». «Sellisest poolläbipaistvast kangast ujumistrikooga saab päevitada ilma päikesepõletust saamata,» selgitab Anastassija Balak nutikate rannarõivaste tausta.

Anastassija Balak on rätsep ja moelooja, ABFD ujumisriiete kaubamärgi looja, stuudio AVANTGARD omanik. Tänaseks on Anastassija juba üle kümne aasta töötanud enda loodud moebrändis AB Fashion Design, mis on keskendunud nii oma ujumistrikoode ja suverõivaste kollektsioonide loomisele, kui ka eraklientide tellimustele individuaalsete mõõtude alusel.

Inspiratsiooni ja uute ideede saamiseks armastab Anastassija reisida Pariisi või Itaaliasse kangaste ja aksessuaaride näitustele, kust leiab kõik uue loomingu jaoks vajaliku. Kuna Anastassija pöörab oma töös suurt tähelepanu kvaliteedile, püüab ta kõik materjalid tellida Itaaliast, kus kaup on usaldusväärne ja hinnatud. Just kanga kvaliteet määrab, kas ujumistrikoo venib päikese käes kiiresti välja ja tuhmub või on see isegi mõne aasta pärast nagu uus.