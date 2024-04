ÜLLATAV ⟩ Näojooga õpetaja Mai-Liis Kivistik: see on suurim põhjus, miks tekib topeltlõug

Lõuapiirkond on üks suurimaid, kus me oma pingeid ja emotsioone hoiame. Mai-Liis selgitab, et oluline osa on ka keele asendil, sest meie näos on kokku üle 50 lihase ning kõik need mõjutavad üksteist – nagu kerelihasedki, sest inimene on üks tervik. Ta selgitab, et keelelihas peaks olema kogu aeg surutud suulakke ja mitte ainult keeleotsaga, vaid ka täiesti tagant. Terve keel peaks ulatuma hammaste taha, terve kaarega.