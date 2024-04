OOTAMATU UUDIS ⟩ 51-aastane Cameron Diaz sai teise lapse

51-aastane Cameron Diaz ja 45-aastane Benji jagasid eelmisel nädalal rõõmsat teadaannet, et nende peres kasvab nüüd poeg Cardinal. Allkirjas seisis: «Oleme õnnistatud ja põnevil, et saame teatada oma poja Cardinal Maddeni sünnist. Ta on fantastiline ja me kõik oleme nii õnnelikud, et ta siin on! Laste turvalisuse ja privaatsuse huvides me pilte ei postita, kuid ta on tõesti armas. Oleme õnnistatud ja tänulikud.»