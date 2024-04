Charles muutis Camilla nõudmisel oma eluaegset toitumisharjumust, mis mõjutas ka tema töötajaid

Kuninganna Camilla pole seni eriti suurte nõudmiste poolest tuntud olnud, kuid oma abikaasa tervis ja kiire taastumine on talle arusaadavalt väga olulised. Seetõttu võttis ta karmikäeliselt ette kuninga toiduharjumused ning nõudis, et kuningas loobuks ühest neist.

Nädalavahetusel osales Charles lühikest aega lihavõttepühade tähistamisel. See oli esimene avalik sündmus alates vähidiagnoosi avalikustamisest, sest arstid on soovitanud kuningal tööst mõnda aega eemale hoida. Kohustused on üle võtnud peamiselt kuninganna Camilla, vähemas osas ka teised kuningapere liikmed.