Kriss Sooniku uus kollektsioon teeb moelavast muretu Austraalia

Nüüd kujutlegem sama, kuid seda enda kodus. Surfilaua asemel on ehk käes raamat – justkui surfaks diivanil. Sellest sündiski kollektsioonile nimi «Couch Surfing». Värske kevad-suvine kollektsioon toob Austraalia muretu olemise siia, et jaguks ikka rohkem päikest, liiva, lainetes mängimist, kuid ka diivanil mõnulemist. Millest iganes kõige rohkem puudu, uues kollektsioonis on see olemas.