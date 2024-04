Õpetaja kandis teismelist õpilast kaks aastat seljas: treppidel oli päris raske

Chongqingi keskkooliõpetaja Xu Longjun märkas esimest korda umbes kaks aastat tagasi, et poiss nimega Yingyuan magas sageli tundides. Ta püüdis õpilast äratada talle vett näkku pritsides ja raputades, kuid miski ei aidanud. Õpetaja teavitas murest poisi perekonda ja pakkus, et viib lapse haiglasse tervisekontrolli. Arstid diagnoosisid lapsel narkolepsia. Seda haigust iseloomustavad päevased kontrollimatud uinakud, samuti lihastoonuse järsk langus, vahendab Hiina uudisteportaal .

Väga haruldane haigus, narkolepsia, mõjutab vaid 0,03–0,16 protsenti elanikkonnast ja kuigi see võib tabada igas vanuses, on see uudisteväljaande The Paper andmetel levinum teismeliste poiste seas.