NAERA TERVISEKS ⟩ «Miks eestlane nii tagasihoidlikult naeratab?» Vaata tehisintellekti parimaid nalju

1. Miks eestlane alati tagasihoidlikult naeratab? Sest ta mõtleb, et äkki keegi arvab, et ta on Soomest.

4. Miks eestlane läks koju filmi vaatama? Sest kodus on parem kui kinos, seal on vähem inimesi.

9. Miks eestlane vihjab alati, et ta kook on «väga kodune»? Sest ta ei taha tunnistada, et see on poest ostetud.