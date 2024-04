40-aastane mees selgitas, miks ta kunagi seksinud pole

Mees tunnistas, et tal oli noorusest peale vähe huvi tüdrukutega suhete loomise vastu, sest ta uskus, et kuna need suhted tõenäoliselt abieluga ei lõppe, pole mõtet nende peale aega raisata. Kõik katsed vastassooga suhelda lõppesid esimesel või teisel kohtingul: naiste poolne huvi lihtsalt kadus, kuigi mehe hinnangul läks kõik hästi. Nii selgus, et ta pole kunagi seksinud.