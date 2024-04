Naine kaotas lihtsate toitude abil 53 kilogrammi

Rachel Down oli juba enne laste sündi ülekaaluline, kuid kui 2016. aastal tema teine laps sündis, võttis ta rasedusega veelgi juurde, kaaludes pärast sünnitust 95 kilogrammi. Ta taipas, kui halvasti ta end ülekaalu tõttu tunneb ja kurvastas, et ei saa kanda rõivaid, mis talle meeldivad. «Ma muutusin oma kehakaalu suhtes tõeliselt paranoiliseks ja kui olin oma pojaga rase, läksin nii paiste, et ma ei saanud enam isegi abielusõrmust kanda,» jagas Down oma mälestusi.