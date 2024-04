Naine, kes pole 5 aastat juukseid kamminud, näitas üllatavat tulemust

Milline on üks ülipikkade juustega naine, kes enda sõnul väldib juukseharja juba aastaid nagu tuld? Ettekujutuse sakris ja varesepesa meenutavast kuhilast peas võib tema puhul ära unustada. Tema juuksed on loomuliku lokiga, näivad terved, kohevad ja läikivad.

Oma TikToki videos ta näitab, et juustesse pandud hari sealt alla ei libise, kuid oma sõrmedega kammitud juustes pusasid ei paista olema. Ta vannubki, et tervete ja tugevate juuste saladuseks on nende «kammimine» sõrmedega.