Need toiduained on tõhusad magusaisu peletajad

Pole saladus, et vastupandamatud isud on märk, et kehal on mõnest toitainest puudu. Toitumisnõustajad kinnitavad, et tasakaalustatud ja küllaldane toit tagab, et ootamatuid isusid ja söömasööste ei teki. Aga mida süüa, et magusaisu vagusi hoida?