PILDID ⟩ Rihanna uus soeng kriitika all: ta näeb välja nagu 50-aastane

22. märtsil 2024 nähti teda esimest korda avalikkuse ees uue soenguga ja pildid tekitasid palju kõmu. Šokk võib tuleneda sellest, et nägime teda viimati pikkade juusteta üle viie aasta tagasi, kuid mõned inimesed on ka veendunud, et soeng talle päris hästi ka ei sobi.

Üldiselt ollakse üksmeelel, et uus soeng pole kuulsusele kohane, eriti Rihannale, kes on tuntud oma stiilitaju poolest. Aga maitsed on kõigil erinevad, nii leidub neidki, kes leiavad, et Rihanna uus soeng on väga kena.