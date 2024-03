Amy Van Doran on New Yorgis töötav elukutseline kosjasobitaja, kes otsib peamiselt jõukatele ideaalseid partnereid. Naine paljastas, et viimasel ajal on tema jutule tulnud aga mitmeid mehi, kes tunnevad huvi just ühe hiljuti vallaliseks jäänud kuulsa näitlejanna vastu.