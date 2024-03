Patšokid. Kas 80ndate ja 90ndate moes oli midagi veel sümboolsemat kui polsterdatud õlgadega rõivad? Kui patšokid on nii suured, et on eemalt tuvastatavad ja mitte ei kontuuri õlga, vaid muudavad kehakuju trollibussi sarnaseks, soovitatakse need õlapatjadega pluusid-jakid kappi stiilipidusid ootama jätta.