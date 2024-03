Ilumüüdid, mida kõik usuvad, aga mis tegelikult ei vasta tõele

Juuste lõikamine paneb nad kiiremini kasvama. Kuigi juuste aeg-ajalt lõikamine aitab vältida juukseotste lõhenemist ja murdumist, pole tõsi, et see paneb need kiiremini kasvama. Kasu on ilmselge, see aitab teil saada tervemad, läikivamad ja tugevamad juuksed, kuid tegelikkus on see, et juuste kasv algab juurtest, seega ei saa seda protsessi otste lõikamisega kuidagi kiirendada.