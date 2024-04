1. Päevadega seonduvad ebamugavused. Modellid ei pruugi saada kasutada tualettruumi kui neil seda vaja on. Näiteks castingutel kaotavad nad oma koha järjekorras, kui vahepeal ära käivad. Seega peavad nad otsustama, kas on valmis kaotama võimaliku töö või riskivad lekkimisega. Modell Victoria Cain on jaganud Cosmopolitanile, et seetõttu kasutavad paljud modellid hormoonpille, et oma päevi ajastada sellele perioodile, kui ei ole castinguid ega esinemisi.