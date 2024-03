Kui Adriana oli väike, jättis ema ta maha. Naine arvab, et ema tegi seda seetõttu, et isa käitus temaga halvasti ja jõi pidevalt. Halb kodune olukord sundis tüdrukukest kiiresti täiskasvanuks saama ja juba 14-aastaselt kolis ta kodust ära, abiellus ning sai kaks last.