OLED MÄRGANUD? ⟩ Niimoodi mõjutavad päevad su unetsüklit

Ajakirjas Journal of Sleep Research avaldatud uuringus analüüsisid East Anglia ülikooli ja Houstoni ülikooli teadlased 51 terve naise uneandmeid vanuses 18–35, et teha kindlaks, kuidas unekvaliteet muutub menstruaaltsükli jooksul. Osalejatel, kellel kõigil oli regulaarne menstruatsioon ja kes ei võtnud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, paluti jälgida ka oma meeleolu kõikumisi kuu jooksul.

Varasemad uuringud on näidanud, et östrogeen, mis kerkib menstruaaltsükli alguses, on seotud positiivse mõjuga meeleolule ja kognitiivsetele võimetele, samas kui progesteroon, mis saavutab haripunkti tsükli lõpus, on seotud negatiivsemate emotsioonidega, nagu ärrituvus ja depressioon. Seetõttu ei olnud ilmselt üllatav, et osalejad teatasid, et menstruatsioonile eelnevatel päevadel tundsid nad rohkem viha ja vähem positiivseid emotsioone.