FÄNNID ŠOKIS ⟩ Näitlejanna Eva Mendes on tundmatuseni muutunud

Üle pika aja astus Mendes taas avalikkuse ette, esinedes saates «Today», et rääkida emadusest ja uuest pesukäsnaärist. Fännide tähelepanu köitis aga staari välimus, sajad inimesed väitsid sotsiaalmeedias, et tunnevad ta vaevu ära.

«Jooksin kommentaare lugema, mul on hea meel, et ma pole ainuke! Mida ta teinud on?»

Mendes ja Gosling kohtusid filmi «New Yorgi varjus» (2012) võtetel. «Ma pole kunagi midagi sellist kogenud,» meenutas Mendes intervjuus. «See, kuidas ta töötab, tema pühendumus, kuidas ta tahab teha kõike nii hästi kui võimalik – ja see tähendab, et ta teeb ka oma kaasnäitlejad nii heaks kui võimalik. Kahjuks või õnneks on ainult üks Ryan, nii et varsti pärast seda lõpetasin näitlemise.»

Ta avaldas, et tema otsus taanduda näitlejakarjäärist, et keskenduda nende kahe tütre, üheksa-aastase Esmeralda Amada ja seitsmeaastase Amada Lee kasvatamisele, ei tulnud raskelt. «Polnud kaksipidi mõtlemist. Mul on nii vedanud. Tahtsin oma aega lastega veeta ja ma töötan endiselt, ma lihtsalt ei näitle, sest see viib su kodunt ära,» rääkis ta. «See oli peaaegu nagu sõnatu kokkulepe, et Ryan töötab ja mina töötan ka, aga kodunt.»