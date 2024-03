Pere suurenemisest unistanud mehele tehti kogemata vasektoomia

41-aastane Jorge Basho läks veebruari lõpus Buenos Airese lähedal asuvasse haiglasse plaanilisele operatsioonile, teda ootas ees sapipõie eemaldamine. Algul läks kõik plaanipäraselt, kuid narkoosist ärgates ootas teda suur šokk. Tema eest hoolitsev haigla õde teatas, et eksikombel tehti talle hoopis vasektoomia, ehk võeti võimalus loomulikul teel lapsi saada.

Mehe šokk oli tohutu. Kuigi tal on juba kaks poega, on ta ammu tütrest unistanud, kuid nüüd peab selle mõtte maha matma. Tema advokaadi sõnul oli mees nii vihane ja õnnetu, et kaalus elu lõpetamist, vahendab välismeedia.