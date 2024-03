Igaüks võib end suhtes tunda vahel segaduses – vahepeal on tõusud ja mõõnad, mõlemad tegelevad oma asjadega, intiimsust on vähem ja konflikte on rohkem. Võib-olla käite teineteisele närvidele ja tunnete, et teie partner ei mõista teid. Kõik see on normaalne, olenemata sellest, kas olete värske paar või pikaajalises suhtes. Kuid eluterve suhte kohta on mõned olulised märgid, millele toetuda nendel ebakindlatel aegadel.