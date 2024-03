Megan Fox avaldas kõik ilulõikused, mis ta on lasknud teha

Megan Fox on olnud rambivalguses alates 21. eluaastast, mil ta sai kuulsaks rolliga filmis «Transformerid». Kogu tema karjääri jooksul on aktiivselt arutatud Foxi välimuse üle ja kui palju ta on noa all käinud. 37-aastane näitleja avaldas möödunud nädalal taskuhäälingus «Call Her Daddy» kõik ilukirurgia operatsioonid ja kosmeetilised protseduurid, mida ta on aastate jooksul teinud.