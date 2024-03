Liigutav põhjus, miks printsess Catherine'i vähidiagnoosi jaanuaris ei avalikustatud

Printsess selgitas videopöördumises oma terviseseisundit: «See on olnud uskumatult raske aeg kogu meie pere jaoks, kuid mul on olnud fantastiline arstide meeskond, kes on minu eest väga hästi hoolitsenud, milma olen nii tänulik. Jaanuaris tehti mulle Londonis suur kõhuoperatsioon. sel ajal arvati, et mu seisund ei ole vähkkasvaja. Operatsioon õnnestus. Kuid pärast operatsiooni tehtud testid tuvastasid, et vähk on olemas. Seetõttu soovitas mu meditsiinimeeskond läbida ennetava keemiaravi kuuri ja olen nüüd selle ravi algfaasis.»