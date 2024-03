Walesi printsess Catherine avaldas oma terviseseisundi: «Mul on vähk»

Walesi printsess Catherine tegi reedel avalduse, et tal on diagnoositud vähk ja ta on ravi varajases staadiumis. Naise sõnul oli tema kõhuoperatsioon plaaniline ja juba siis arvati, et tegu võib olla vähkkasvajaga.

Uudis on loomulikult nii talle, kui perele täielikuks šokiks. Oma kolmele lapsele on ta haigusest rääkinud ning kinnitanud, et emme saab ravi ja muutub iga päevaga üha tervemaks ja tugevamaks.

"Loodame, et mõistate, et perena vajame nüüd aega, ruumi ja privaatsust, kuni ma ravi lõpetan. Minu töö on mulle alati sügavat rõõmu toonud ja ootan, et saaksin tagasi, kui saan, kuid praegu pean keskenduma täielikule taastumisele," sõnas printsess.