Segaduses naine jagab: paljastasin oma mehe suure saladuse ja lõhkusin sellega mitu abielu

Anonüümseks jääda soovinud naine kirjutas Redditi foorumisse postituse, milles ta jagas, kuidas hiljuti välja tulnud saladus on rikkunud mitme perekonna elud. 29-aastane naine selgitas, et tema abikaasa Charles käis eelmisel nädalavahetusel oma venna Franki poissmeesteõhtul. Franki kihlatu Jess rääkis enne pidu oma piiridest väga häälekalt ning sõnas, et ta ei taha, et mees striptiisiklubisse läheks, sest peab seda lugupidamatuks ja ebavajalikuks. Postituse kirjutanud naine selgitas, et Jess on tema väga hea sõber ning oli nii talle, kui ka kõigile poissmeesteõhtule minejatele öelnud, et kui Frank astub striptiisiklubisse, jätab ta ta maha.