Naine kaotas juuste kuivatamise ajal juhtunud õnnetuse tõttu käe

Wilsoni esimene mälestus teadvusele tulekust oli elukaaslase ehmunud hüüatus: «Su käsi!» Kui naine oma paremat kätt vaatas, ei tundnud ta seda enam üldse. «Ma isegi ei saanud aru, et see on osa minust, see ei olnud äratuntav kui minu käsi.»