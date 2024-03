Need toiduained on Ozempicule sarnase kaalu kaotava mõjuga

Semaglutiidi sisaldavad ravimid, näiteks Ozempic, on muutnud tuhandeid elusid, aidates inimestel ülekaalust vabaneda. Algselt on ravim mõeldud siiski II tüüpi diabeedi raviks ja veresuhkru kontrolli all hoidmiseks. Arstide sõnul on mõned toiduained sarnase toimemehhanismiga, nii et vajadusel sobiks alustada just nendest.